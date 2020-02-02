Türk fotoğrafçı Mert Alaş, yine unutulmaz çekimlere imza attı. Dünya starlarıyla yakın ilişkisi olan Alaş, son olarak moda dergisi Vogue için Irina Shayk'ı fotoğrafladı. Seksi model, yakın dostunun çektiği dergi kapağını Instagram'da paylaştı.
Shayk'ın çarpıcı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Shayk, geçen yıl da Antalya'da Alaş'a poz vermişti.
Shayk'ın çarpıcı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Shayk, geçen yıl da Antalya'da Alaş'a poz vermişti.
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