Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.02.2020 06:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2020 06:58

    moda dergisi için 'ı fotoğrafladı

    , yine unutulmaz çekimlere imza attı. Dünya starlarıyla yakın ilişkisi olan Alaş, son olarak moda dergisi Vogue için 'ı fotoğrafladı. , yakın dostunun çektiği dergi kapağını 'da paylaştı. Shayk'ın çarpıcı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

    Dostluk kapağı
    Türk fotoğrafçı Mert Alaş, yine unutulmaz çekimlere imza attı. Dünya starlarıyla yakın ilişkisi olan Alaş, son olarak moda dergisi Vogue için Irina Shayk'ı fotoğrafladı. , yakın dostunun çektiği dergi kapağını 'da paylaştı.



    Shayk'ın çarpıcı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.




    Shayk, geçen yıl da Antalya'da Alaş'a poz vermişti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriMert Alaş moda dergisi için Irina Shayk'ı fotoğrafladı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri