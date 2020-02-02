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    • 02.02.2020 06:58
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    • 02.02.2020 06:58

    İşin 'Aslı' 1 milyon TL! Aslı Enver, reklam sezonunu açtı...

    Aslı Enver, ünlü bir krem markasının reklamında oynadı. Aksiyon sahnelerindeki başarısıyla dikkat çeken güzel oyuncu, iddiaya göre reklamdan 1 milyon lira kazandı.

    İşin 'Aslı' 1 milyon TL
    Ekranların aranan yüzü Aslı Enver, reklam sezonunu açtı... Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, son olarak ünlü bir krem markasının reklam filminde oynadı. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı reklam, internette tıklanma rekorları kırdı.

    SATIŞLARI ARTIRIYOR
    Hareketli sahnelere çok yakıştırılan oyuncunun reklam performansı hayranlarından tam not aldı. Geçtiğimiz yıllarda giyim ve çorap reklamında da oynayan Aslı Enver'in son projeden aldığı rakam ise dudak uçuklattı. Reklam yüzü olduğu firmaların satışlarını artıran Enver, iddialara göre son işinde 1 milyon lira kazandı. Oyuncu, önceki akşam ise Ortaköy yalısında yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı.


    Enver, tanıtımda şıklığıyla göz kamaştırdı.

    Cilt bakımına dikkat eden Enver, hemcinslerine şöyle seslendi: "Kadınlara her sabah yüzlerini yıkamalarını ve güvendikleri bir nemlendiriciyi kullanmalarını ve tabii ki sağlıklı beslenmelerini öneriyorum."



    HOLLYWOOD YILDIZI GİBİ
    Aslı Enver'in oynadığı krem reklamındaki aksiyon dolu sahneler. Hollywood filmlerini aratmadı.

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