İşin 'Aslı' 1 milyon TL! Aslı Enver, reklam sezonunu açtı...

Ekranların aranan yüzü Aslı Enver, reklam sezonunu açtı... Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, son olarak ünlü bir krem markasının reklam filminde oynadı. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı reklam, internette tıklanma rekorları kırdı.
SATIŞLARI ARTIRIYOR
Hareketli sahnelere çok yakıştırılan oyuncunun reklam performansı hayranlarından tam not aldı. Geçtiğimiz yıllarda giyim ve çorap reklamında da oynayan Aslı Enver'in son projeden aldığı rakam ise dudak uçuklattı. Reklam yüzü olduğu firmaların satışlarını artıran Enver, iddialara göre son işinde 1 milyon lira kazandı. Oyuncu, önceki akşam ise Ortaköy Esma Sultan yalısında yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı.
Enver, tanıtımda şıklığıyla göz kamaştırdı.
Cilt bakımına dikkat eden Enver, hemcinslerine şöyle seslendi: "Kadınlara her sabah yüzlerini yıkamalarını ve güvendikleri bir nemlendiriciyi kullanmalarını ve tabii ki sağlıklı beslenmelerini öneriyorum."
HOLLYWOOD YILDIZI GİBİ
Aslı Enver'in oynadığı krem reklamındaki aksiyon dolu sahneler. Hollywood filmlerini aratmadı.
SATIŞLARI ARTIRIYOR
Hareketli sahnelere çok yakıştırılan oyuncunun reklam performansı hayranlarından tam not aldı. Geçtiğimiz yıllarda giyim ve çorap reklamında da oynayan Aslı Enver'in son projeden aldığı rakam ise dudak uçuklattı. Reklam yüzü olduğu firmaların satışlarını artıran Enver, iddialara göre son işinde 1 milyon lira kazandı. Oyuncu, önceki akşam ise Ortaköy Esma Sultan yalısında yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı.
Enver, tanıtımda şıklığıyla göz kamaştırdı.
Cilt bakımına dikkat eden Enver, hemcinslerine şöyle seslendi: "Kadınlara her sabah yüzlerini yıkamalarını ve güvendikleri bir nemlendiriciyi kullanmalarını ve tabii ki sağlıklı beslenmelerini öneriyorum."
HOLLYWOOD YILDIZI GİBİ
Aslı Enver'in oynadığı krem reklamındaki aksiyon dolu sahneler. Hollywood filmlerini aratmadı.
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