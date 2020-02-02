Alışveriş şenliği

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP), Türkiye turnesine hız kesmeden devam ediyor... Girişimciler, 12 Şubat'ta Mehtap Özdoğan ev sahipliğinde Ankaralılar'la buluşacak. Marriott Hotel'deki BİKAP Sevgililer Günü Alışveriş ve Eğlence Şenliği'ne; Işıl Reçber, Saba Tümer, Aslı Hünel ve Melda Aksu katılacak.
- Magazin
- 02.02.2020 06:58
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- 02.02.2020 06:58
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