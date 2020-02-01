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    • 01.02.2020 07:02

    Türkiye eski güzeli 'in en yakın dostu kızı oldu

    Türkiye eski güzeli , önceki akşamki bir davete kızı ile katıldı. Güven ile git gide boyuna yaklaşan güzel kızının halleri, "Annesinin en yakın dostu Defne" dedirtti.

    En yakın dostu
    Türkiye eski güzeli Sinem Güven, önceki akşamki bir davete kızı Defne ile katıldı. Güven ile git gide boyuna yaklaşan güzel kızının halleri, "Annesinin en yakın dostu Defne" dedirtti.

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