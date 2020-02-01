Türkiye eski güzeli Sinem Güven, önceki akşamki bir davete kızı Defne ile katıldı. Güven ile git gide boyuna yaklaşan güzel kızının halleri, 'Annesinin en yakın dostu Defne' dedirtti. Türkiye eski güzeli Sinem Güven, önceki akşamki bir davete kızı Defne ile katıldı. Güven ile git gide boyuna yaklaşan güzel kızının halleri, 'Annesinin en yakın dostu Defne' dedirtti.
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