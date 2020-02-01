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    • 01.02.2020 07:02
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    • 01.02.2020 07:02

    'ın kızı Yasmin ile verdiği poz sosyal medyayı salladı! Benzerlik şaşırttı

    , önceki gün eski eşi 'den olan kızı Yasmin ile böyle poz verdi. Usta oyuncunun Instagram'daki bu paylaşımında Yasmin ile benzerliği gözden kaçmadı.

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