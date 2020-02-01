Nergis Kumbasar, önceki gün eski eşi Mehmet Ali Erbil'den olan kızı Yasmin ile böyle poz verdi. Usta oyuncunun Instagram'daki bu paylaşımında Yasmin ile benzerliği gözden kaçmadı.
Nergis Kumbasar, önceki gün eski eşi Mehmet Ali Erbil'den olan kızı Yasmin ile böyle poz verdi. Usta oyuncunun Instagram'daki bu paylaşımında Yasmin ile benzerliği gözden kaçmadı.
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