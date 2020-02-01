Bir süredir ortalarda görünmeyen Merve Boluğur, önceki akşam Bebek'te ortaya çıktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sorması üzerine "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?" dedi.