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    • 01.02.2020 07:02
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    • 01.02.2020 07:02

    'dan 'aksiyon' çıkışı

    Bir süredir ortalarda görünmeyen , önceki akşam 'te ortaya çıktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sorması üzerine "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?" dedi.

    Aksiyon çıkışı

    Bir süredir ortalarda görünmeyen Merve Boluğur, önceki akşam 'te ortaya çıktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sorması üzerine "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?" dedi.

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