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    • 01.02.2020 07:02

    EDHO'nun yıldızı 'nın kuzeni oyunculuğuyla tam not aldı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı 'nın kuzeni tiyatrocu , bir dizide Türkmen liderini canlandırdı. Pamuk'un, oyunculuğu tam not aldı.

    Genç yetenek ekranda

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın kuzeni tiyatrocu Burak Pamuk, bir dizide Türkmen liderini canlandırdı. Pamuk'un, oyunculuğu tam not aldı.

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