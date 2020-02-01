Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın kuzeni tiyatrocu Burak Pamuk, bir dizide Türkmen liderini canlandırdı. Pamuk'un, oyunculuğu tam not aldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın kuzeni tiyatrocu Burak Pamuk, bir dizide Türkmen liderini canlandırdı. Pamuk'un, oyunculuğu tam not aldı.
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