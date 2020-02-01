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    • 01.02.2020 07:02

    Nasipse Şubat’ta

    'ta vizyona girecek olan ''un basın toplantısı önceki gün Baltalimanı Portaxe'te yapıldı. Başroller, "Sevgililer filmi çok sevecek" dedi.

    Nasipse Şubat’ta
    'ta vizyona girecek olan 'Nasipse Olur'un basın toplantısı önceki gün Baltalimanı Portaxe'te yapıldı. Başroller, "Sevgililer filmi çok sevecek" dedi.

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