Nasipse Şubat’ta

14 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Nasipse Olur'un basın toplantısı önceki gün Baltalimanı Portaxe'te yapıldı. Başroller, 'Sevgililer filmi çok sevecek' dedi. 14 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Nasipse Olur'un basın toplantısı önceki gün Baltalimanı Portaxe'te yapıldı. Başroller, 'Sevgililer filmi çok sevecek' dedi.
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