Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bakın kiminle yakalandı! İşte 2020'nin ilk aşk bombası

Defne Samyeli'nin 24 yaşındaki kızı Deren Talu, Sabancıların oğlu Kerim Sabancı ile yakalandı! Kasım ayından bu yana aşk yaşadıkları iddia edilen çift, yeni yılın ilk gününü önceki akşam Etiler'de arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda eğlenerek geçirdi. Çıkışta ilk kez birlikte görüntülenen Deren Talu ve Kerim Sabancı, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ve Kerim Sabancı'nın aynı yaşta olduğu öğrenildi. İşte 2020'nin ilk aşk bombası...

02.01.2020 09:37 - Son Güncelleme: 02.01.2020 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





