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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bakın kiminle yakalandı! İşte 2020'nin ilk aşk bombası

Defne Samyeli'nin 24 yaşındaki kızı Deren Talu, Sabancıların oğlu Kerim Sabancı ile yakalandı! Kasım ayından bu yana aşk yaşadıkları iddia edilen çift, yeni yılın ilk gününü önceki akşam Etiler'de arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda eğlenerek geçirdi. Çıkışta ilk kez birlikte görüntülenen Deren Talu ve Kerim Sabancı, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ve Kerim Sabancı'nın aynı yaşta olduğu öğrenildi. İşte 2020'nin ilk aşk bombası...

02.01.2020 09:37 - Son Güncelleme: 02.01.2020 09:47
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bakın kiminle yakalandı! İşte 2020'nin ilk aşk bombası

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Sabancıların oğlu Kerim Sabancı ile Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Kasım ayında bir başka mekanda flörtleştikleri iddia edilen Deren Talu ile Kerim Sabancı aşkı ilk kez bu fotoğrafla belgelendi. İşte Defne Samyeli'nin kızı Deren ve Kerim Sabancı aşkının ilk karesi...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bakın kiminle yakalandı! İşte 2020'nin ilk aşk bombası

Önceki gün Etiler'de yeni yılın ilk gününü kutlayan manken Deren Talu, Kerim Sabancı ile objektiflere takıldı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bakın kiminle yakalandı! İşte 2020'nin ilk aşk bombası

Arkadaş grubunun eşlik ettiği çiçeği burnunda çift, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bakın kiminle yakalandı! İşte 2020'nin ilk aşk bombası

Kasım ayında bir gece kulübünde flörtleştikleri söylenen Deren Talu ve Kerim Sabancı'nın aşk yaşadığı iddia edilmiş, ne Kerim Sabancı ne de Deren Talu konuyla ilgili sorulara yanıt vermemişti.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bakın kiminle yakalandı! İşte 2020'nin ilk aşk bombası

Öte yandan aşkları ortaya çıkan Deren Talu da Kerim Sabancı da 24 yaşında. İşte Deren Talu ve Kerim Sabancı...

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