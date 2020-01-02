Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bakın kiminle yakalandı! İşte 2020'nin ilk aşk bombası
Defne Samyeli'nin 24 yaşındaki kızı Deren Talu, Sabancıların oğlu Kerim Sabancı ile yakalandı! Kasım ayından bu yana aşk yaşadıkları iddia edilen çift, yeni yılın ilk gününü önceki akşam Etiler'de arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda eğlenerek geçirdi. Çıkışta ilk kez birlikte görüntülenen Deren Talu ve Kerim Sabancı, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ve Kerim Sabancı'nın aynı yaşta olduğu öğrenildi. İşte 2020'nin ilk aşk bombası...
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Sabancıların oğlu Kerim Sabancı ile Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Kasım ayında bir başka mekanda flörtleştikleri iddia edilen Deren Talu ile Kerim Sabancı aşkı ilk kez bu fotoğrafla belgelendi. İşte Defne Samyeli'nin kızı Deren ve Kerim Sabancı aşkının ilk karesi...