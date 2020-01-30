Sevilen popçu Tuğba Yurt, önceki gün soluğu gözde kayak merkezi Uludağ'da aldı. Yakın dostlarıyla kayak keyfi yapan ünlü şarkıcı, zirvede bol bol stres attı.
Sevilen popçu Tuğba Yurt, önceki gün soluğu gözde kayak merkezi Uludağ'da aldı. Yakın dostlarıyla kayak keyfi yapan ünlü şarkıcı, zirvede bol bol stres attı.
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