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    • 30.01.2020 07:05
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    • 30.01.2020 07:05

    ''nin yıldızı set paylaşımıyla soğuk havaya meydan okudu

    atv'nin sevilen dizisi ''nin yıldızı , önceki akşam setten bu paylaşımı yaptı. Şahin, kentteki eksi 5 derecelik havaya meydan okuyarak rolünü oynadı.

    Soğuklar vız geldi

    atv'nin sevilen dizisi ''nin yıldızı , önceki akşam setten bu paylaşımı yaptı. Şahin, kentteki eksi 5 derecelik havaya meydan okuyarak rolünü oynadı.

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