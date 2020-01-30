atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, önceki akşam setten bu paylaşımı yaptı. Şahin, kentteki eksi 5 derecelik havaya meydan okuyarak rolünü oynadı.
atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, önceki akşam setten bu paylaşımı yaptı. Şahin, kentteki eksi 5 derecelik havaya meydan okuyarak rolünü oynadı.
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