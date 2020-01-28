Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 154. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziye bu akşam yeni bir isim daha dahil oluyor. Arka Sıradakiler dizisinde Oktay karakteriyle tanıdığımız Bülent Çetinaslan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi setinden fotoğraf paylaştı. İzleyiciler şimdi Bülent Çetinaslan kimdir sorusuna yanıt arıyor.

BÜLENT ÇETİNASLAN KİMDİR?

Bülent Çetinaslan, 25 Mayıs 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Çetinaslan, 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynamış, oyunculuk eğitimime Ayla Algan ile başlamıştır. Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda eğitimine devam eden oyuncu 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol almıştır.

Ardından Melekler Adası ve Acı Hayat dizilerinde de rol almıştır. Arka Sıradakiler dizisinde "Oktay" karakteriyle tanınmıştır. 2007-2012 yılları arasında Arka Sıradakiler adlı dizide Oktay karakterini canlandırmıştır. Bülent Çetinaslan, oyunculuğun yanı sıra modellik de yapmıştır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır. Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir. İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir.