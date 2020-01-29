Şarkıcı Doğuş, önceki günü ailesine ayırdı. Doğuş; eşi Hoşkedem Hidayetkızı, çocukları Arda ve Arın ile Emaar AVM'deki akvaryumu ziyaret edip keyifli anlar yaşadı. Şarkıcı Doğuş, önceki günü ailesine ayırdı. Doğuş; eşi Hoşkedem Hidayetkızı, çocukları Arda ve Arın ile Emaar AVM'deki akvaryumu ziyaret edip keyifli anlar yaşadı.
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