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    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    Şarkıcı 'tan eşi ve çocuklarıyla akvaryum ziyareti

    Şarkıcı , önceki günü ailesine ayırdı. Doğuş; eşi Hoşkedem Hidayetkızı, çocukları Arda ve Arın ile Emaar AVM'deki akvaryumu ziyaret edip keyifli anlar yaşadı.

    Ailece keyif
    Şarkıcı , önceki günü ailesine ayırdı. Doğuş; eşi Hoşkedem Hidayetkızı, çocukları Arda ve Arın ile Emaar AVM'deki akvaryumu ziyaret edip keyifli anlar yaşadı.

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