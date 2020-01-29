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    • Magazin
    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    'ten alkışlık hareket! yararına...

    'ten alkışlık hareket... Başarılı sanatçı, kullanmadığı kıyafetleri yararına satışa çıkardı. Linet, hayranlarını 31 Ocak-1 Şubat arasında Airport Ataköy AVM'ye çağırdı.

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