Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'deydi. Yoğun iş temposuna mola veren ünlü işadamı, bir kafede buluştuğu dostlarıyla kahve eşliğinde sohbet etti. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'deydi. Yoğun iş temposuna mola veren ünlü işadamı, bir kafede buluştuğu dostlarıyla kahve eşliğinde sohbet etti.
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