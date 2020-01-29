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    • Magazin
    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    'nın eşi iş temposuna mola verdi

    'nın eşi , geçtiğimiz gün Zorlu AVM'deydi. Yoğun iş temposuna mola veren ünlü işadamı, bir kafede buluştuğu dostlarıyla kahve eşliğinde sohbet etti.

    Yoğun tempo
    'nın eşi , geçtiğimiz gün Zorlu AVM'deydi. Yoğun iş temposuna mola veren ünlü işadamı, bir kafede buluştuğu dostlarıyla kahve eşliğinde sohbet etti.

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