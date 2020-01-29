İzel ile Sinan Akçıl, 15 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi. Akçıl'ın proje albümündeki 'Kararsızım' şarkısı için stüdyoya giren İzel, "Bu şarkıyı söylemek için 15 yıl bekledim. Bu projede olmasaydım çok üzülürdüm" diye konuştu.

Bir dönem aşk yaşayan eski sevgililer, yıllar sonra Akçıl'ın albümü için buluştu