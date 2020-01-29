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    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    ile 15 yıl sonra bir araya geldi

    ile , 15 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi. Akçıl'ın proje albümündeki 'Kararsızım' şarkısı için stüdyoya giren İzel, "Bu şarkıyı söylemek için 15 yıl bekledim. Bu projede olmasaydım çok üzülürdüm" diye konuştu.

    15 yıl sonra kavuşma

    İzel ile Sinan Akçıl, 15 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi. Akçıl'ın proje albümündeki 'Kararsızım' şarkısı için stüdyoya giren , "Bu şarkıyı söylemek için 15 yıl bekledim. Bu projede olmasaydım çok üzülürdüm" diye konuştu.

    Bir dönem aşk yaşayan eski sevgililer, yıllar sonra Akçıl'ın albümü için buluştu

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