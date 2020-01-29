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    • 29.01.2020 11:09
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    • 29.01.2020 11:09

    dizisi Kanal D'de başlıyor! kimler? ?

    dizisinden ilk fotoğraf geldi. Yapımcılığını Fabrika Yapım'ın üstlendiği , İstanbul'da lüks bir sitede çalışan dört hizmetçi kadının gizemli yaşamını konu ediniyor. Başrollerinde Seçkin Özdemir, Algı Eke ve Selen Domaç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hizmetçiler dizisinin detayları belli oldu. Peki, kimler? ? Hizmetçiler ne zaman başlayacak?

    Hizmetçiler dizisinin oyuncuları belli oldu

    dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D'nin yeni dizisi Hizmetçiler için hazırlıklar sürüyor. İlk defa Meksika'da 'Ellas son La Alegria Del Hogar' adıyla yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi, Kanal D'de "Hizmetçiler" adıyla seyircinin karşısına çıkacak. Dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. Peki, kimler? ? Hizmetçiler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    HİZMETÇİLER HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

    ilk defa Meksika'da 'Ellas son La Alegria Del Hogar' dizisinden uyarlanmıştır. Reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi, Amerika'da da Devious Maid's adı ile yayınlanmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

    HİZMETÇİLER OYUNCULARI KİMLER?

    Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in rol aldığı Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.

    HİZMETÇİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen'in kaleme aldığı Hizmetçiler, yakında Kanal D'de ekranlara gelecek.

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