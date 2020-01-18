Algı Eke kaçırıldı

14 Şubat'ta vizyona girecek 'Nasipse Olur' filminin fragmanı izleyiciyle buluştu. Rolü gereği 4 tane silahlı adam tarafından kaçırılan Algı Eke, çekimlerde yaklaşık 1 saat elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kaldı.
14 Şubat'ta vizyona girecek 'Nasipse Olur' filminin fragmanı izleyiciyle buluştu. Rolü gereği 4 tane silahlı adam tarafından kaçırılan Algı Eke, çekimlerde yaklaşık 1 saat elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.