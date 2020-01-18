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  • 18.01.2020
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'' filminin fragmanı izleyiciyle buluştu

14 Şubat'ta vizyona girecek '' filminin fragmanı izleyiciyle buluştu. Rolü gereği 4 tane silahlı adam tarafından kaçırılan , çekimlerde yaklaşık 1 saat elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kaldı.

Algı Eke kaçırıldı
14 Şubat'ta vizyona girecek '' filminin fragmanı izleyiciyle buluştu. Rolü gereği 4 tane silahlı adam tarafından kaçırılan , çekimlerde yaklaşık 1 saat elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kaldı.

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