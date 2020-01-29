Hayvansever oyuncu Ezgi Mola, önceki gün köpeğiyle verdiği bu pozla takipçilerinin yüzünü gülümsetti. Ünlü oyuncunun selfie yaptığı köpeğinin objektife şaşı bakması Mola'yı kahkaha krizine soktu.
Hayvansever oyuncu Ezgi Mola, önceki gün köpeğiyle verdiği bu pozla takipçilerinin yüzünü gülümsetti. Ünlü oyuncunun selfie yaptığı köpeğinin objektife şaşı bakması Mola'yı kahkaha krizine soktu.
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