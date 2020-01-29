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    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    ve köpeğinden gülümseten poz

    Hayvansever oyuncu , önceki gün köpeğiyle verdiği bu pozla takipçilerinin yüzünü gülümsetti. Ünlü oyuncunun selfie yaptığı köpeğinin objektife şaşı bakması Mola'yı kahkaha krizine soktu.

    Güldüren poz

    Hayvansever oyuncu Ezgi Mola, önceki gün köpeğiyle verdiği bu pozla takipçilerinin yüzünü gülümsetti. Ünlü oyuncunun selfie yaptığı köpeğinin objektife şaşı bakması Mola'yı kahkaha krizine soktu.

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