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    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    oğlu Eymen ile 'da keyifte

    , geçtiğimiz gün soluğu oğlu Eymen ile 'da aldı. Erken, minik oğluyla bembeyaz karlar üzerinde kayıp stres attı. 4 yaşındaki oğluyla gün boyu kar keyfi yapan sunucunun neşeli halleri de objektiflere böyle yansıdı.

    Beyaz keyif

    , geçtiğimiz gün soluğu oğlu Eymen ile 'da aldı. Erken, minik oğluyla bembeyaz karlar üzerinde kayıp stres attı. 4 yaşındaki oğluyla gün boyu kar keyfi yapan sunucunun neşeli halleri de objektiflere böyle yansıdı.

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