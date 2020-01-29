Ece Erken, geçtiğimiz gün soluğu oğlu Eymen ile Kartalkaya'da aldı. Erken, minik oğluyla bembeyaz karlar üzerinde kayıp stres attı. 4 yaşındaki oğluyla gün boyu kar keyfi yapan sunucunun neşeli halleri de objektiflere böyle yansıdı.