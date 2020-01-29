Ece Erken, geçtiğimiz gün soluğu oğlu Eymen ile Kartalkaya'da aldı. Erken, minik oğluyla bembeyaz karlar üzerinde kayıp stres attı. 4 yaşındaki oğluyla gün boyu kar keyfi yapan sunucunun neşeli halleri de objektiflere böyle yansıdı.
Ece Erken, geçtiğimiz gün soluğu oğlu Eymen ile Kartalkaya'da aldı. Erken, minik oğluyla bembeyaz karlar üzerinde kayıp stres attı. 4 yaşındaki oğluyla gün boyu kar keyfi yapan sunucunun neşeli halleri de objektiflere böyle yansıdı.
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