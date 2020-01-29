Bengü'den alkışlık hareket... Güzel şarkıcı Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'nın "Türkiye 'Yıldızlardan Masallar' projesine destek verdi. Minik yavrularımız için masal seslendirdi.
Bengü'den alkışlık hareket... Güzel şarkıcı Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'nın "Türkiye 'Yıldızlardan Masallar' projesine destek verdi. Minik yavrularımız için masal seslendirdi.
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