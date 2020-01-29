Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.01.2020 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2020 08:03

    'den alkışlık hareket! O projeye destek verdi

    'den alkışlık hareket... Güzel şarkıcı 'nın "Türkiye 'Yıldızlardan Masallar' projesine destek verdi. Minik yavrularımız için masal seslendirdi.

    Bengü’den masallar

    Bengü'den alkışlık hareket... Güzel şarkıcı Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'nın "Türkiye 'Yıldızlardan Masallar' projesine destek verdi. Minik yavrularımız için masal seslendirdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriBengü'den alkışlık hareket! O projeye destek verdi
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri