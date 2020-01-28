Son dakika: İzmir, Çanakkale, Balıkesir'de deprem mi oldu? 28 Ocak Kandilli son depremler

İzmir, Çanakkale, Balıkesir'de deprem mi oldu? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Kandilli tarafından 28 Ocak tarihli son depremler listesi paylaşıldı. Peki, İzmir, Çanakkale, Balıkesir'de deprem mi oldu? İşte 28 Ocak Kandilli son depremler...

İZMİR, ÇANAKKALE, BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Depremin merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olarak açıklandı. Deprem İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerinde de hissedildi.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA BAKAN SOYLU'DAN GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Kırkağaç'taki depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

SON DEPREMLER