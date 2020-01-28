Her daim marjinal yaşam tarzıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar, tatil için gittiği Meksika'da da boş durmadı. Turistlerin uğrak noktası Tulum'da gününü gün eden Taşpınar, önceki gün konakladığı Sanara Otel'de ilginç bir deneyim yaşadı.

Sosyetik ikoncan, geceliği 720 dolarlık (yaklaşık 4 bin 500 lira) otelde düzenlenen ses terapisine katıldı. Taşpınar, özel eğitmenler eşliğinde loş bir odada gong, Tibet davulu ve keman gibi müzik aletleriyle gerçekleşen terapide moral buldu.

Ünlü ikoncan, vücuttaki çakraların açılıp negatif enerji ile stresin giderilmesini sağlayan ses terapisinde çektiği görüntüleri de Instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İlginç damak zevkinden çılgın yaşam tarzına kadar her alanda farkını konuşturan ikoncan bu enteresan terapi için de 520 dolar (yaklaşık 3 bin lira) ödedi.