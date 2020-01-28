Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2020 ne zaman? Merakla beklenen tarih belli oldu!

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman? Türkiye'de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Oylama işleminin devam ettiği organizasyon bu sene Şubat ayında yapılacak. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2020 ne zaman? İşte cevaplar...

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2020 NE ZAMAN?

Bu yılın ödül töreni için geri sayım başladı. 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak.

OYLAMA DEVAM EDİYOR

Oylamanın ikinci aşaması 13 Ocak'tan 13 Şubat'a kadar devam edecek.

EN İYİ DİZİ Kategorisi

Arka Sokaklar: (Kanal D)

Avlu: (Star)

Bir Zamanlar Çukurova: (atv)

Çukur: (Show TV)

Hercai: (atv)

Kadın: (Fox)

Kuzgun: (Star)

Mucize Doktor: (Fox)

Sen Anlat Karadeniz: (atv)

Zalim İstanbul: (Kanal D)

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ Kategorisi

140 Journos 2019 (Blu TV)

Aynen Aynen (YouTube)

Bartu Ben (Blu TV)

Behzat Ç. (Blu TV)

Bozkır (Blu TV)

Hakan: Muhafız (Netflix)

Pavyon (Blu TV)

Şahsiyet (Puhu TV)

Sıfır-Bir: Bir Zamanlar Adana'da (Blu TV)

Yaşamayanlar (Blu TV)

EN İYİ KADIN OYUNCU Kategorisi

Alina Boz - Elimi Bırakma (TRT 1)

Aslı Enver - İstanbullu Gelin (Star)

Bahar Şahin - Zalim İstanbul (Kanal D)

Burcu Biricik - Kuzgun (Star)

Demet Evgar - Avlu (Star)

Dilan Çiçek Deniz - Çukur (Show TV)

Ebru Şahin - Hercai (atv)

Hilal Altınbilek - Bir Zamanlar Çukurova (atv)

İrem Helvacıoğlu - Sen Anlat Karadeniz (atv)

Özge Özpirinçci - Kadın (Fox)

EN İYİ ERKEK OYUNCU Kategorisi

Akın Akınözü - Hercai (atv)

Alp Navruz - Elimi Bırakma (TRT1)

Aras Bulut İynemli - Çukur (Show TV)

Barış Arduç - Kuzgun (Star)

Çağatay Ulusoy - Hakan: Muhafız (Netflix)

Erdal Beşikçioğlu - Behzat Ç. (Blu TV)

Haluk Bilginer - Şahsiyet (Puhu TV)

Kerem Alışık - Bir Zamanlar Çukurova (atv)

Taner Ölmez - Mucize Doktor (Fox)

Ulaş Tuna Astepe - Sen Anlat Karadeniz (atv)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ Kategorisi

BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (Kanal D)

Çocuklar Duymasın (Kanal D)

Güldür Güldür (Show TV)

Jet Sosyete - (TV8)

Kalk Gidelim - (TRT 1)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU Kategorisi

Açelya Topaloğlu - Güldür Güldür (Show TV)

Aslı Bekiroğlu - Jet Sosyete (TV8)

Ayça Varlıer - Kalk Gidelim (TRT1)

Deniz Cengiz - Jet Sosyete (TV8)

Doğa Rutkay - Güldür Güldür (Show TV)

Ecem Erkek - Güldür Güldür (Show TV)

Evrim Akın - Güldür Güldür (Show TV)

Gülse Birsel - Jet Sosyete (TV8)

Hasibe Eren - Jet Sosyete (TV8)

Pınar Altuğ - Çocuklar Duymasın (Kanal D)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU Kategorisi

Ali Sunal - Güldür Güldür (Show TV)

Alper Kul - Güldür Güldür (Show TV)

Bartu Küçükçağlayan - Jet Sosyete (TV8)

Çağlar Çorumlu - Jet Sosyete (TV8)

Cengiz Bozkurt - Jet Sosyete (TV8)

Enis Arıkan - Jet Sosyete (TV8)

Onur Buldu - Güldür Güldür (Show TV)

Sarp Apak - Jet Sosyete (TV8)

Tamer Karadağlı - Çocuklar Duymasın (Kanal D)

Ufuk Özkan - Kalk Gidelim (TRT1)

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ Kategorisi

Afili Aşk (Kanal D)

Benim Tatlı Yalanım (Star)

Erkenci Kuş (Star)

Her Yerde Sen (Fox)

Kuzey Yıldızı - İlk Aşk (Show TV)

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU Kategorisi

Aslı Bekiroğlu - Benim Tatlı Yalanım (Star)

Aslıhan Güner - Kuzey Yıldızı-İlk Aşk (Show TV)

Aybüke Pusat - Her Yerde Sen (Fox)

Burcu Özberk - Afili Aşk (Kanal D)

Demet Özdemir - Erkenci Kuş (Star)

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU Kategorisi

Çağlar Ertuğrul - Afili Aşk (Kanal D)

Can Yaman - Erkenci Kuş (Star)

Furkan Andıç - Her Yerde Sen (Fox)

Furkan Palalı - Benim Tatlı Yalanım (Star)

İsmail Demirci - Kuzey Yıldızı-İlk Aşk (Show TV)

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ Kategorisi

Alina Boz-Alp Navruz

Aybüke Pusat-Furkan Andıç

Burcu Biricik-Barış Arduç

Burcu Özberk-Çağlar Ertuğrul

Demet Özdemir-Can Yaman

Dilan Çiçek Deniz-Aras Bulut İynemli

Ebru Şahin-Akın Akınözü

Elçin Sangu-Kıvanç Tatlıtuğ

İrem Helvacıoğlu-Ulaş Tuna Astepe

Ozan Dolunay-Sera Kutlubey

EN İYİ YÖNETMEN Kategorisi

Bahadır İnce - Kuzgun (Star)

Çağrı Bayrak - Erkenci Kuş (Star)

Cem Karcı, Benal Tairi - Hercai (atv)

Ender Mıhlar - Her Yerde Sen (Fox)

Hakan Algül - Jet Sosyete (TV8)

Murat Saraçoğlu - Bir Zamanlar Çukurova (atv)

Nadim Güç - Kadın (Fox)

Serdar Gözelekli - Afili Aşk (Kanal D)

Sinan Öztürk - Çukur (Show TV)

Yusuf Pirhasan - Mucize Doktor (Fox)

EN İYİ SENARİST Kategorisi

Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul - Arka Sokaklar (Kanal D)

Ali Aydın - Çarpışma (Show TV)

Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün, Okşan Tavaslıoğlu - Afili Aşk (Kanal D)

Berşan Tan, Eda Tezcan, Feraye Şahin, Pelin Gülcan - Hercai (atv)

BKM Mutfak Ekibi - BKM Mutfak Çok Güzel Harektler Bunlar 2 (Kanal D)

Deniz Akçay - İstanbullu Gelin (Star)

Gökhan Horzum - Çukur (Show TV)

Gülse Birsel - Jet Sosyete (TV8)

Hande Altaylı - Kadın (Fox)

Pınar Bulut, Onur Koralp - Mucize Doktor (Fox)

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ Kategorisi

Adamlar Grubu - Börü (Star)

Alpay Göltekin, Zeynep Alasya - Diriliş Ertuğrul (TRT1)

Aslı Demirer, Safa Hendem, Mehmet Cem Ünal - Afili Aşk (Kanal D)

Aytekin Ataş - Bir Zamanlar Çukurova (atv)

Aytekin Ataş - Mucize Doktor (Fox)

Cem Öget - Erkenci Kuş (Star)

Ender Gündüzlü, Metin Arıgül - Hercai (atv)

Ender Gündüzlü, Metin Arıgül - Sen Anlat Karadeniz (atv)

Toygar Işıklı - Çukur ve Çarpışma (Show TV)

Toygar Işıklı - Kuzgun (Star)

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU Kategorisi

Ada Baykan - Arka Sokaklar (Kanal D)

Adin Külçe - Mucize Doktor (Fox)

Ali Semi Sefil - Kadın (Fox)

Beren Gökyıldız - Kızım (TV8)

Ebrar Demirbilek - Hercai (atv)

Emir Özyakışır -Şampiyon (TRT1)

Hira Su Yıldız - Afili Aşk (Kanal D)

Kübra Süzgün - Kadın (Fox)

Mehmet Emin Güney - Çocuk (Star)

Yiğit Kağan Yazıcı - Elimi Bırakma (TRT1)

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI Kategorisi

Arda'nın Mutfağı (Kanal D)

Ayhan Sicimoğlu ile Renkler (Kanal D)

Çağla ile Yeni Bir Gün (fox)

Esra Erol'da (atv)

Gelinim Mutfakta (Kanal D)

Kuaförüm Sensin (Show TV)

Müge Anlı ile Tatlı Sert (atv)

Temizlik Benim İşim (fox)

Yemekteyiz (TV8)

Zuhal Topal'la Sofrada (fox)

EN İYİ KADIN SUNUCU Kategorisi

Birce Akalay (Kanal D)

Çağla Şıkel (Fox)

Esra Erol (atv)

Evrim Akın (Show TV)

Eylül Öztürk Özkan (Kanal D)

Merve Yıldırım (Fox)

Müge Anlı (atv)

Pelin Çift (TRT1)

Zahide Yetiş (Show TV)

Zuhal Topal (Fox)

EN İYİ ERKEK SUNUCU Kategorisi

Acun Ilıcalı(TV8)

Ali İhsan Varol (teve2)

Alp Kırşan (Star)

Arda Türkmen (Kanal D)

Engin Altan Düzyatan (TRT1)

Enis Arıkan (Kanal D)

Eser Yenenler (TV8)

İlker Ayrık (Fox)

Murat Yıldırım (atv)

Okan Bayülgen (TV100)

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU Kategorisi

Ayşenur Arslan (Halk TV)

Banu El (A Haber)

Buket Aydın (Kanal D)

Deniz Türe (atv)

Ece Belen (Star)

Ece Üner (Show TV)

Gülbin Tosun (Fox)

Nazlı Çelik (Star)

Nihan Günay (atv)

Simge Fıstıkoğlu (NTV)

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU Kategorisi

Ahmed Arpat: (NTV)

Can Okanar: (A Haber)

Cem Öğretir: (atv)

Cüneyt Akman: (Halk TV)

Cüneyt Özdemir: (CNN Türk)

Erkan Tan: (A Haber)

İlker Karagöz: (Fox)

İsmail Küçükkaya: (Fox)

Melih Altınok: (atv)

Mesut Yar: (Star)

EN İYİ HABER PROGRAMI Kategorisi

5N1K (CNN Türk)

Ajans (A Haber)

Dünyanın Haberi (NTV)

Fatih Altaylı ile Teke Tek (Habertürk)

Haber Masası (Halk TV)

İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu (Fox)

İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat (Fox)

Mesut Yar ile Bugün (Star)

Tarafsız Bölge (CNN Türk)

Türkiye'nin Nabzı (Habertürk)



EN İYİ SPOR PROGRAMI Kategorisi

90_a: Serkan Korkmaz, Hıncal Uluç, Kemal Belgin, Güven Taner (A Spor)

90+ - Nebil Evren, Ali Ece (NTV)

beIN Asist - Güntekin Onay (Beinsports)

beIN Euroleague (Beinsports)

beIN Final - Şansal Büyüka, Mehmet Demirkol, Tümer Metin (Beinsports)

Beyaz Futbol - Ertem Şener, Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz (Beyaz TV)

Gündem Spor - Uğur Meleke, Cem Yılmaz (CNN Türk)

Stadyum - Ersin Düzen, Ali Gültiken, Tümer Metin (TRT Spor)

Takım Oyunu - Serkan Korkmaz, Erman Toroğlu, Reha Kapsal, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç (A Spor)

Yüzde 100 Futbol - Rıdvan Dilmen, Murat Kosova (NTV)

EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI Kategorisi

Aileler Yarışıyor (TRT1)

Benimle Söyle (Kanal D)

Güven Bana (atv)

Kelime Oyunu (Teve2)

Kim Milyoner Olmak İster? (atv)

MasterChef Türkiye (TV8)

O Ses Türkiye (TV8)

Survivor (TV8)

Temizlik Benim İşim (fox)

Yaparsın Aşkım (fox)

EN İYİ ERKEK ŞARKICI Kategorisi

Berkay

Buray

Can Bonomo

Edis

Haluk Levent

İlyas Yalçıntaş

Mabel Matiz

Murat Boz

Oğuzhan Koç

Teoman

EN İYİ KADIN ŞARKICI Kategorisi

Aleyna Tilki

Ceylan Ertem

Demet Akalın

Fatma Turgut

Feride Hilal Akın

Hadise

Merve Özbey

Sertab Erener

Sıla

Simge

EN İYİ MÜZIK GRUBU Kategorisi

Adamlar

Dolu Kadehi Ters Tut

Gripin

İmera

Manga

Mor ve Ötesi

Pinhani

Seksendört

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Zakkum

EN İYİ DJ Kategorisi

Burak Yeter

Deeperise

Dj Tarkan

Doğuş Çabakçor

Ece Toprak

Emrah Karaduman

Hey! Douglas

Mahmut Orhan

Ozan Doğulu

Suat Ateşdağlı

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI Kategorisi

Alya

Can Ozan

Elif Buse Doğan

Hande Ünsal

Melike Şahin

Mero

Reynmen

Şahin Kendirci

Ufuk Beydemir

Zeynep Bastık

EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN Kategorisi

Elif Buse Doğan

Handan Şahin

Jehan Barbur

Merve Yavuz

Rojin

Şenay Lambaoğlu

Sevcan Orhan

Suzan Kardeş

Zara

Zeynep Bakşi Karatağ

EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK Kategorisi

Aydoğan Topal

Erkan Oğur

İsmail Altunsaray

Mahmut Tuncer

Mümin Sarıkaya

Özgür Can Çoban

Turgay Başyayla

Volkan Konak

EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN Kategorisi

Belma Sera

Bülent Ersoy

Çınare Melikzade

Ebru Gündeş

Ebru Yaşar

Elif Karlı

Kibariye

Lerzan Mutlu

Seda Sayan

Sibel Can

EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ERKEK Kategorisi

Adil Karaca

Alişan

Cengiz Kurtoğlu

Ferman Toprak

Hakan Altun

Hakkı Bulut

Metin Şentürk

Şahin Kendirci

Selami Şahin

Serkan Kaya

EN İYİ KLİP Kategorisi

Buray (Aşk Bitsin)

Can Bonomo (Bardak Taşıyor)

Demet Akalın (N'apıyorsan Yap)

Edis (Bana Ne)

Feride Hilal Akın (Yok Yok)

Hadise (Aşk Dediğin)

Killa Hakan-Ceza-Ezhel-Ben Fero (Fight Kulüp)

Mabel Matiz (Mendilimde Kırmızım Var)

Şanışer (Susamam)

Yüzyüzeyken Konuşuruz (Boş Gemiler)

YILIN ŞARKISI Kategorisi

Anıl Piyancı-Zeynep Bastık (Bırakman Doğru mu?)

Ben Fero (Biladerim İçin)

Ben Fero (Demet Akalın)

Ezhel (Felaket)

Mabel Matiz (Mendilimde Kırmızım Var)

Mero (Olabilir)

Norm Ender (Mekanın Sahibi)

Reynmen (Ela)

Yüzyüzeyken Konuşuruz (Boş Gemiler)

Zeynep Bastık (Her Yerde Sen)

EN İYİ INFLUENCER Kategorisi

Berkcan Güven

Bi Kot Bi Tişört

Çağla Şıkel

Danla Bilic

Duygu Özaslan

Enis Arıkan

Ezgi Mola

Kafalar

Oguzhan Uğur-Babala

Reynmen

EN İYİ PROJE Kategorisi

15 Temmuz Şehitlik ve Kahramanlık Marşları

Ahmet Selçuk İlkan - Unutulmayan Şarkılar Vol 2

Berkay - İz

Cengiz Kurtoğlu - Hakan Altun - Usta Çırak

Erol Evgin - Altın Düetler 2

İrem Derici - Mest Of

Mor ve Ötesi - Senfonik

Muazzez Abacı: Sezen'imin Şarkıları

Teoman - Koyu Antoloji

Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI Kategorisi

Canlı Masa (Uçankuş TV)

Cumartesi Sürprizi (Show TV)

Gel Konuşalım (TV8)

Hey Canlı (Show TV)

HT Magazin (Bloomberg)

Magazin D Cumartesi (Kanal D)

Magazin D Yaz (Kanal D)

Magazin Hattı (TV100)

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa (Kanal D)

Söylemezsem Olmaz (Beyaz TV)

EN İYİ RAP SANATÇISI Kategorisi

Anıl Piyancı

Ben Fero

Ceza

Eypio

Ezhel

Gazapizm

Norm Ender

Sagopa Kajmer

Şanışer

Şehinşah