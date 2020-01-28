Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2020 ne zaman? Merakla beklenen tarih belli oldu!

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman? Türkiye'de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Oylama işleminin devam ettiği organizasyon bu sene Şubat ayında yapılacak. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2020 ne zaman? İşte cevaplar...
PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2020 NE ZAMAN?
Bu yılın ödül töreni için geri sayım başladı. 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak.
OYLAMA DEVAM EDİYOR
Oylamanın ikinci aşaması 13 Ocak'tan 13 Şubat'a kadar devam edecek.
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Berkay - İz
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Erol Evgin - Altın Düetler 2
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Mor ve Ötesi - Senfonik
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Teoman - Koyu Antoloji
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Canlı Masa (Uçankuş TV)
Cumartesi Sürprizi (Show TV)
Gel Konuşalım (TV8)
Hey Canlı (Show TV)
HT Magazin (Bloomberg)
Magazin D Cumartesi (Kanal D)
Magazin D Yaz (Kanal D)
Magazin Hattı (TV100)
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa (Kanal D)
Söylemezsem Olmaz (Beyaz TV)
EN İYİ RAP SANATÇISI Kategorisi
Anıl Piyancı
Ben Fero
Ceza
Eypio
Ezhel
Gazapizm
Norm Ender
Sagopa Kajmer
Şanışer
Şehinşah
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