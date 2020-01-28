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    • 28.01.2020 15:31
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    • 28.01.2020 15:31

    Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2020 ne zaman? Merakla beklenen tarih belli oldu!

    Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. 2019'un en iyi sanatçılarının oylanarak seçildiği Pantene Altın Kelebek Ödülleri için oylama işlemleri devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, organizasyonun bu sene hangi tarihte gerçekleştirileceği belli oldu. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2020 ne zaman?

    Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2020 ne zaman?

    Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman? Türkiye'de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Oylama işleminin devam ettiği organizasyon bu sene Şubat ayında yapılacak. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2020 ne zaman? İşte cevaplar...

    PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2020 NE ZAMAN?

    Bu yılın ödül töreni için geri sayım başladı. 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü yapılacak.

    OYLAMA DEVAM EDİYOR

    Oylamanın ikinci aşaması 13 Ocak'tan 13 Şubat'a kadar devam edecek.

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    Hercai: (atv)
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    Aynen Aynen (YouTube)
    Bartu Ben (Blu TV)
    Behzat Ç. (Blu TV)
    Bozkır (Blu TV)
    Hakan: Muhafız (Netflix)
    Pavyon (Blu TV)
    Şahsiyet (Puhu TV)
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    Yaşamayanlar (Blu TV)

    EN İYİ KADIN OYUNCU Kategorisi
    Alina Boz - Elimi Bırakma (TRT 1)
    Aslı Enver - İstanbullu Gelin (Star)
    Bahar Şahin - Zalim İstanbul (Kanal D)
    Burcu Biricik - Kuzgun (Star)
    Demet Evgar - Avlu (Star)
    Dilan Çiçek Deniz - Çukur (Show TV)
    Ebru Şahin - Hercai (atv)
    Hilal Altınbilek - Bir Zamanlar Çukurova (atv)
    İrem Helvacıoğlu - Sen Anlat Karadeniz (atv)
    Özge Özpirinçci - Kadın (Fox)

    EN İYİ ERKEK OYUNCU Kategorisi
    Akın Akınözü - Hercai (atv)
    Alp Navruz - Elimi Bırakma (TRT1)
    Aras Bulut İynemli - Çukur (Show TV)
    Barış Arduç - Kuzgun (Star)
    Çağatay Ulusoy - Hakan: Muhafız (Netflix)
    Erdal Beşikçioğlu - Behzat Ç. (Blu TV)
    Haluk Bilginer - Şahsiyet (Puhu TV)
    Kerem Alışık - Bir Zamanlar Çukurova (atv)
    Taner Ölmez - Mucize Doktor (Fox)
    Ulaş Tuna Astepe - Sen Anlat Karadeniz (atv)

    EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ Kategorisi
    BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (Kanal D)
    Çocuklar Duymasın (Kanal D)
    Güldür Güldür (Show TV)
    Jet Sosyete - (TV8)
    Kalk Gidelim - (TRT 1)

    EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU Kategorisi
    Açelya Topaloğlu - Güldür Güldür (Show TV)
    Aslı Bekiroğlu - Jet Sosyete (TV8)
    Ayça Varlıer - Kalk Gidelim (TRT1)
    Deniz Cengiz - Jet Sosyete (TV8)
    Doğa Rutkay - Güldür Güldür (Show TV)
    Ecem Erkek - Güldür Güldür (Show TV)
    Evrim Akın - Güldür Güldür (Show TV)
    Gülse Birsel - Jet Sosyete (TV8)
    Hasibe Eren - Jet Sosyete (TV8)
    Pınar Altuğ - Çocuklar Duymasın (Kanal D)

    EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU Kategorisi
    Ali Sunal - Güldür Güldür (Show TV)
    Alper Kul - Güldür Güldür (Show TV)
    Bartu Küçükçağlayan - Jet Sosyete (TV8)
    Çağlar Çorumlu - Jet Sosyete (TV8)
    Cengiz Bozkurt - Jet Sosyete (TV8)
    Enis Arıkan - Jet Sosyete (TV8)
    Onur Buldu - Güldür Güldür (Show TV)
    Sarp Apak - Jet Sosyete (TV8)
    Tamer Karadağlı - Çocuklar Duymasın (Kanal D)
    Ufuk Özkan - Kalk Gidelim (TRT1)

    EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ Kategorisi
    Afili Aşk (Kanal D)
    Benim Tatlı Yalanım (Star)
    Erkenci Kuş (Star)
    Her Yerde Sen (Fox)
    Kuzey Yıldızı - İlk Aşk (Show TV)

    EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU Kategorisi
    Aslı Bekiroğlu - Benim Tatlı Yalanım (Star)
    Aslıhan Güner - Kuzey Yıldızı-İlk Aşk (Show TV)
    Aybüke Pusat - Her Yerde Sen (Fox)
    Burcu Özberk - Afili Aşk (Kanal D)
    Demet Özdemir - Erkenci Kuş (Star)

    EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU Kategorisi
    Çağlar Ertuğrul - Afili Aşk (Kanal D)
    Can Yaman - Erkenci Kuş (Star)
    Furkan Andıç - Her Yerde Sen (Fox)
    Furkan Palalı - Benim Tatlı Yalanım (Star)
    İsmail Demirci - Kuzey Yıldızı-İlk Aşk (Show TV)

    EN İYİ DİZİ ÇİFTİ Kategorisi
    Alina Boz-Alp Navruz
    Aybüke Pusat-Furkan Andıç
    Burcu Biricik-Barış Arduç
    Burcu Özberk-Çağlar Ertuğrul
    Demet Özdemir-Can Yaman
    Dilan Çiçek Deniz-Aras Bulut İynemli
    Ebru Şahin-Akın Akınözü
    Elçin Sangu-Kıvanç Tatlıtuğ
    İrem Helvacıoğlu-Ulaş Tuna Astepe
    Ozan Dolunay-Sera Kutlubey

    EN İYİ YÖNETMEN Kategorisi
    Bahadır İnce - Kuzgun (Star)
    Çağrı Bayrak - Erkenci Kuş (Star)
    Cem Karcı, Benal Tairi - Hercai (atv)
    Ender Mıhlar - Her Yerde Sen (Fox)
    Hakan Algül - Jet Sosyete (TV8)
    Murat Saraçoğlu - Bir Zamanlar Çukurova (atv)
    Nadim Güç - Kadın (Fox)
    Serdar Gözelekli - Afili Aşk (Kanal D)
    Sinan Öztürk - Çukur (Show TV)
    Yusuf Pirhasan - Mucize Doktor (Fox)

    EN İYİ SENARİST Kategorisi
    Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul - Arka Sokaklar (Kanal D)
    Ali Aydın - Çarpışma (Show TV)
    Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün, Okşan Tavaslıoğlu - Afili Aşk (Kanal D)
    Berşan Tan, Eda Tezcan, Feraye Şahin, Pelin Gülcan - Hercai (atv)
    BKM Mutfak Ekibi - BKM Mutfak Çok Güzel Harektler Bunlar 2 (Kanal D)
    Deniz Akçay - İstanbullu Gelin (Star)
    Gökhan Horzum - Çukur (Show TV)
    Gülse Birsel - Jet Sosyete (TV8)
    Hande Altaylı - Kadın (Fox)
    Pınar Bulut, Onur Koralp - Mucize Doktor (Fox)

    EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ Kategorisi
    Adamlar Grubu - Börü (Star)
    Alpay Göltekin, Zeynep Alasya - Diriliş Ertuğrul (TRT1)
    Aslı Demirer, Safa Hendem, Mehmet Cem Ünal - Afili Aşk (Kanal D)
    Aytekin Ataş - Bir Zamanlar Çukurova (atv)
    Aytekin Ataş - Mucize Doktor (Fox)
    Cem Öget - Erkenci Kuş (Star)
    Ender Gündüzlü, Metin Arıgül - Hercai (atv)
    Ender Gündüzlü, Metin Arıgül - Sen Anlat Karadeniz (atv)
    Toygar Işıklı - Çukur ve Çarpışma (Show TV)
    Toygar Işıklı - Kuzgun (Star)

    EN İYİ ÇOCUK OYUNCU Kategorisi
    Ada Baykan - Arka Sokaklar (Kanal D)
    Adin Külçe - Mucize Doktor (Fox)
    Ali Semi Sefil - Kadın (Fox)
    Beren Gökyıldız - Kızım (TV8)
    Ebrar Demirbilek - Hercai (atv)
    Emir Özyakışır -Şampiyon (TRT1)
    Hira Su Yıldız - Afili Aşk (Kanal D)
    Kübra Süzgün - Kadın (Fox)
    Mehmet Emin Güney - Çocuk (Star)
    Yiğit Kağan Yazıcı - Elimi Bırakma (TRT1)

    EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI Kategorisi
    Arda'nın Mutfağı (Kanal D)
    Ayhan Sicimoğlu ile Renkler (Kanal D)
    Çağla ile Yeni Bir Gün (fox)
    Esra Erol'da (atv)
    Gelinim Mutfakta (Kanal D)
    Kuaförüm Sensin (Show TV)
    Müge Anlı ile Tatlı Sert (atv)
    Temizlik Benim İşim (fox)
    Yemekteyiz (TV8)
    Zuhal Topal'la Sofrada (fox)

    EN İYİ KADIN SUNUCU Kategorisi
    Birce Akalay (Kanal D)
    Çağla Şıkel (Fox)
    Esra Erol (atv)
    Evrim Akın (Show TV)
    Eylül Öztürk Özkan (Kanal D)
    Merve Yıldırım (Fox)
    Müge Anlı (atv)
    Pelin Çift (TRT1)
    Zahide Yetiş (Show TV)
    Zuhal Topal (Fox)

    EN İYİ ERKEK SUNUCU Kategorisi
    Acun Ilıcalı(TV8)
    Ali İhsan Varol (teve2)
    Alp Kırşan (Star)
    Arda Türkmen (Kanal D)
    Engin Altan Düzyatan (TRT1)
    Enis Arıkan (Kanal D)
    Eser Yenenler (TV8)
    İlker Ayrık (Fox)
    Murat Yıldırım (atv)
    Okan Bayülgen (TV100)

    EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU Kategorisi
    Ayşenur Arslan (Halk TV)
    Banu El (A Haber)
    Buket Aydın (Kanal D)
    Deniz Türe (atv)
    Ece Belen (Star)
    Ece Üner (Show TV)
    Gülbin Tosun (Fox)
    Nazlı Çelik (Star)
    Nihan Günay (atv)
    Simge Fıstıkoğlu (NTV)

    EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU Kategorisi
    Ahmed Arpat: (NTV)
    Can Okanar: (A Haber)
    Cem Öğretir: (atv)
    Cüneyt Akman: (Halk TV)
    Cüneyt Özdemir: (CNN Türk)
    Erkan Tan: (A Haber)
    İlker Karagöz: (Fox)
    İsmail Küçükkaya: (Fox)
    Melih Altınok: (atv)
    Mesut Yar: (Star)

    EN İYİ HABER PROGRAMI Kategorisi
    5N1K (CNN Türk)
    Ajans (A Haber)
    Dünyanın Haberi (NTV)
    Fatih Altaylı ile Teke Tek (Habertürk)
    Haber Masası (Halk TV)
    İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu (Fox)
    İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat (Fox)
    Mesut Yar ile Bugün (Star)
    Tarafsız Bölge (CNN Türk)
    Türkiye'nin Nabzı (Habertürk)

    EN İYİ SPOR PROGRAMI Kategorisi
    90_a: Serkan Korkmaz, Hıncal Uluç, Kemal Belgin, Güven Taner (A Spor)
    90+ - Nebil Evren, Ali Ece (NTV)
    beIN Asist - Güntekin Onay (Beinsports)
    beIN Euroleague (Beinsports)
    beIN Final - Şansal Büyüka, Mehmet Demirkol, Tümer Metin (Beinsports)
    Beyaz Futbol - Ertem Şener, Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz (Beyaz TV)
    Gündem Spor - Uğur Meleke, Cem Yılmaz (CNN Türk)
    Stadyum - Ersin Düzen, Ali Gültiken, Tümer Metin (TRT Spor)
    Takım Oyunu - Serkan Korkmaz, Erman Toroğlu, Reha Kapsal, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç (A Spor)
    Yüzde 100 Futbol - Rıdvan Dilmen, Murat Kosova (NTV)

    EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI Kategorisi
    Aileler Yarışıyor (TRT1)
    Benimle Söyle (Kanal D)
    Güven Bana (atv)
    Kelime Oyunu (Teve2)
    Kim Milyoner Olmak İster? (atv)
    MasterChef Türkiye (TV8)
    O Ses Türkiye (TV8)
    Survivor (TV8)
    Temizlik Benim İşim (fox)
    Yaparsın Aşkım (fox)

    EN İYİ ERKEK ŞARKICI Kategorisi
    Berkay
    Buray
    Can Bonomo
    Edis
    Haluk Levent
    İlyas Yalçıntaş
    Mabel Matiz
    Murat Boz
    Oğuzhan Koç
    Teoman

    EN İYİ KADIN ŞARKICI Kategorisi
    Aleyna Tilki
    Ceylan Ertem
    Demet Akalın
    Fatma Turgut
    Feride Hilal Akın
    Hadise
    Merve Özbey
    Sertab Erener
    Sıla
    Simge

    EN İYİ MÜZIK GRUBU Kategorisi
    Adamlar
    Dolu Kadehi Ters Tut
    Gripin
    İmera
    Manga
    Mor ve Ötesi
    Pinhani
    Seksendört
    Yüzyüzeyken Konuşuruz
    Zakkum

    EN İYİ DJ Kategorisi
    Burak Yeter
    Deeperise
    Dj Tarkan
    Doğuş Çabakçor
    Ece Toprak
    Emrah Karaduman
    Hey! Douglas
    Mahmut Orhan
    Ozan Doğulu
    Suat Ateşdağlı

    EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI Kategorisi
    Alya
    Can Ozan
    Elif Buse Doğan
    Hande Ünsal
    Melike Şahin
    Mero
    Reynmen
    Şahin Kendirci
    Ufuk Beydemir
    Zeynep Bastık

    EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN Kategorisi
    Elif Buse Doğan
    Handan Şahin
    Jehan Barbur
    Merve Yavuz
    Rojin
    Şenay Lambaoğlu
    Sevcan Orhan
    Suzan Kardeş
    Zara
    Zeynep Bakşi Karatağ

    EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK Kategorisi
    Aydoğan Topal
    Erkan Oğur
    İsmail Altunsaray
    Mahmut Tuncer
    Mümin Sarıkaya
    Özgür Can Çoban
    Turgay Başyayla
    Volkan Konak

    EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN Kategorisi
    Belma Sera
    Bülent Ersoy
    Çınare Melikzade
    Ebru Gündeş
    Ebru Yaşar
    Elif Karlı
    Kibariye
    Lerzan Mutlu
    Seda Sayan
    Sibel Can

    EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ERKEK Kategorisi
    Adil Karaca
    Alişan
    Cengiz Kurtoğlu
    Ferman Toprak
    Hakan Altun
    Hakkı Bulut
    Metin Şentürk
    Şahin Kendirci
    Selami Şahin
    Serkan Kaya

    EN İYİ KLİP Kategorisi
    Buray (Aşk Bitsin)
    Can Bonomo (Bardak Taşıyor)
    Demet Akalın (N'apıyorsan Yap)
    Edis (Bana Ne)
    Feride Hilal Akın (Yok Yok)
    Hadise (Aşk Dediğin)
    Killa Hakan-Ceza-Ezhel-Ben Fero (Fight Kulüp)
    Mabel Matiz (Mendilimde Kırmızım Var)
    Şanışer (Susamam)
    Yüzyüzeyken Konuşuruz (Boş Gemiler)

    YILIN ŞARKISI Kategorisi
    Anıl Piyancı-Zeynep Bastık (Bırakman Doğru mu?)
    Ben Fero (Biladerim İçin)
    Ben Fero (Demet Akalın)
    Ezhel (Felaket)
    Mabel Matiz (Mendilimde Kırmızım Var)
    Mero (Olabilir)
    Norm Ender (Mekanın Sahibi)
    Reynmen (Ela)
    Yüzyüzeyken Konuşuruz (Boş Gemiler)
    Zeynep Bastık (Her Yerde Sen)

    EN İYİ INFLUENCER Kategorisi
    Berkcan Güven
    Bi Kot Bi Tişört
    Çağla Şıkel
    Danla Bilic
    Duygu Özaslan
    Enis Arıkan
    Ezgi Mola
    Kafalar
    Oguzhan Uğur-Babala
    Reynmen

    EN İYİ PROJE Kategorisi
    15 Temmuz Şehitlik ve Kahramanlık Marşları
    Ahmet Selçuk İlkan - Unutulmayan Şarkılar Vol 2
    Berkay - İz
    Cengiz Kurtoğlu - Hakan Altun - Usta Çırak
    Erol Evgin - Altın Düetler 2
    İrem Derici - Mest Of
    Mor ve Ötesi - Senfonik
    Muazzez Abacı: Sezen'imin Şarkıları
    Teoman - Koyu Antoloji
    Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2

    EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI Kategorisi
    Canlı Masa (Uçankuş TV)
    Cumartesi Sürprizi (Show TV)
    Gel Konuşalım (TV8)
    Hey Canlı (Show TV)
    HT Magazin (Bloomberg)
    Magazin D Cumartesi (Kanal D)
    Magazin D Yaz (Kanal D)
    Magazin Hattı (TV100)
    Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa (Kanal D)
    Söylemezsem Olmaz (Beyaz TV)

    EN İYİ RAP SANATÇISI Kategorisi
    Anıl Piyancı
    Ben Fero
    Ceza
    Eypio
    Ezhel
    Gazapizm
    Norm Ender
    Sagopa Kajmer
    Şanışer
    Şehinşah

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