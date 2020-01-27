Sosyetik Zeynep Mutlu, kayak tatili için önceki gün soluğu Fransa'da aldı. Mutlu, dostlarıyla Alpler'de bol bol kayıp stres attı. Sosyetik işkadını, zirveden de havalı paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.
Sosyetik Zeynep Mutlu, kayak tatili için önceki gün soluğu Fransa'da aldı. Mutlu, dostlarıyla Alpler'de bol bol kayıp stres attı. Sosyetik işkadını, zirveden de havalı paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.
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