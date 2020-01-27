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    • 27.01.2020 07:57
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    • 27.01.2020 07:57

    soluğu 'da aldı

    , kayak tatili için önceki gün soluğu 'da aldı. Mutlu, dostlarıyla Alpler'de bol bol kayıp stres attı. Sosyetik işkadını, zirveden de havalı paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

    Zirve havası

    Sosyetik Zeynep Mutlu, kayak tatili için önceki gün soluğu 'da aldı. Mutlu, dostlarıyla Alpler'de bol bol kayıp stres attı. Sosyetik işkadını, zirveden de havalı paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

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