Her zaman kendilerine yöneltilen sorulara yanıt veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, önceki akşam kural bozdu. Bebek'teki bir otelde baş başa yemek yiyen güzel oyuncuyla ünlü popçu, çıkışta basın mensuplarının soruları karşısında tıp oynadı. İkili, objektiflere gülümsemekle yetindi.
- Magazin
- 27.01.2020 07:57
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- 27.01.2020 07:57
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