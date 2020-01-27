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    • 27.01.2020 07:57
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    • 27.01.2020 07:57

    ile kural bozdu! Basın mensuplarının soruları karşısında...

    Her zaman kendilerine yöneltilen sorulara yanıt veren ile , önceki akşam kural bozdu. Bebek'teki bir otelde baş başa yemek yiyen güzel oyuncuyla ünlü popçu, çıkışta basın mensuplarının soruları karşısında tıp oynadı.

    Suskun aşıklar
    Her zaman kendilerine yöneltilen sorulara yanıt veren ile , önceki akşam kural bozdu. Bebek'teki bir otelde baş başa yemek yiyen güzel oyuncuyla ünlü popçu, çıkışta basın mensuplarının soruları karşısında tıp oynadı. İkili, objektiflere gülümsemekle yetindi.

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