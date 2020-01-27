Bebek’te skandal! Tuvalette tevcavüz şoku

Türkıye'nin ve İstanbul'un en önemli mekanlarından birinde, geçtiğimiz hafta bir tecavüz girişimi yaşandığı ortaya çıktı... Genç bir kadın, arkadaşları ile birlikte Bebek'in en ünlü eğlence mekanlarından birine eğlenmeye gitti. Ünlülerin de oldukça sık gittiği bu popüler mekanda çok büyük bir skandal yaşandı.

Genç kadın arkadaşları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Bir ara tuvalete gitmeye çalışan bu genç hanımefendi mekanın kalabalık olmasından ve tuvalette çok sıra olmasından dolayı mutfak kısmında bulunan tuvalete gitti. Mekanın tuvaleti yetmediği için mutfakta bulunan hem çalışanların hem de yoğun olduğu zaman müşterilerin kullandığı tuvalete giren bu genç kadın hiç unutamayacağı bir kabus yaşadı. Mekanın işletmecisi A.İ, R.D. isimli genç kızı lavabodan çıkarken sıkıştırmış. Genç kadını içeri itip, kapıyı kilitlemiş. R.D. isimli genç kıza tecavüz etmeye kalkan A.İ. isimli işletmeci, genç kadının çığlıkları sonrası yakayı ele vermiş. Kadın, müşterilerin yardımı ile tecavüzden kurtulmuş. Hemen bir karakola ve sonra savcılığa giden R.D. mekandan ve işletmeciden şikâyetçi olmuş. Mekan sahibi de bu olay sonrası ise hemen işletmeciyi açığa almış… Tecavüz girişimiyle ilgili yeni detayları, hangi mekanda geçtiğini ve olayın ortağa çıkmaması için genç kıza verilen teklifleri de bir sonraki yazımda yazacağım…





ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI ABD'YE YERLEŞTİ

Fotoğrafçı Nihat Odabaşı, ABD'ye yerleşmiş. Üç sene önce Los Angeles'tan ev alan Odabaşı, senenin büyük bölümünü burada geçiriyormuş. Türkiye'ye gelen işlerini ABD'den halleden Odabaşı, burada bir fotoğraf stüdyosu kurmuş. Ünlü fotoğrafçının hayali duyduğuma göre Mert Alaş gibi Hollywood starları ile iş yapmakmış.



NİŞANTAŞI'NIN KONSEPT EĞLENCESİ

Daha önce Bodrum Kai Beach'in işletmeciliğini yapan Mehmet Uğur Deveci, şimdilerde Nişantaşı'na yeni bir soluk getirdi. Üç eğlence mekanını yan yana açarak Nişantaşı'nı hareketlendiren Deveci, Luz Nişantaşı diye canlı müzik mekanı, Hang off diye R&B ve yabancı müzik ve Müşkülpesent meyhaneyi bir araya getirdi. Anlayacağınız, eğlenmek için uzaklara gitmeye gerek kalmadı...



INSTAGRAM İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Sosyetik işadamı Murat Cevahir, işlerinden dolayı bir aydır ABD'nin Los Angeles kentinde bulunuyor. 15 gün daha burada kalacak olan sosyetik işadamının, üç senelik sevgilisi Gizem Arabacıoğlu'ndan ayrıldığını duydum. Büyük bir aşk yaşayan ve evlilik yolundan ilerleyen ikili, meğer Instagram yüzünden ayrılmışlar. Gizem Arabacıoğlu'nun bilgisayarında sevgilisi Murat Cevahir'in, mail adresi kayıtlıymış, bir ara sevgilisinin mailine giren ve buradan Instagram şifresini kıran Gizem Arabacıoğlu, gelen DM mesajlarını okumuş ve kıyamet kopmuş. Kıskançlık krizine giren Gizem Arabacıoğlu sevgilisi Murat Cevahir'in Instagram hesabını dondurmuş. Ve bu olay da ikilinin ilişkisinin sonunu getirmiş…

Ufuk Özcan - Kuytu Köşe