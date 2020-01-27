1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında 400 kişi haftalarca kendine engel olmadan hangisini yaptı?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1518 yılında Strazburg'da yaşanan saldırıda yaklaşık 400 kişi haftalarca kendine engel olamadan hangisini yapmışlardır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendine engel olamadan hangisini yapmışlardır?

A: Kahkaha atmak

B: Dans etmek

C: Çığlık atmak

D: Kaşınmak

Doğru cevap: B: Dans etmek