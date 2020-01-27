Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır? " ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?

A: Sümerce ve Akadca

B: Asurca ve Hititçe

C: İbranice ve Arapça

D: Yunanca ve Latince

Doğru cevap: A: Sümerce ve Akadca