Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?

A: Salı

B: Çarşamba

C: Perşembe

D: Cuma

Doğru cevap: C: Perşembe