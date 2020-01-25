Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir?

A: Johnny Depp

B: Leonardo DiCaprio

C: Brad Pitt

D: Keanu Reeves

Doğru Cevap: C: Brad Pitt