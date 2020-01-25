Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "19. yüzyılın ortalarında Osmanlı İmparatorluğu'nda İstiva hattından söz edildiğinde hangisinden bahsedilir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: 19. yüzyılın ortalarında Osmanlı İmparatorluğu'nda İstiva hattından söz edildiğinde hangisinden bahsedilir?
A: İran sınırı
B: İpek Yolu
C: Başlangıç meridyeni
D: Ekvator
Doğru Cevap: D: Ekvator
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