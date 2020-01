2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin seferini yapan uçak yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden ötürü indi?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmak zorunda kalmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmak zorunda kalmıştır?

A: Oops! I Did It Again

B: My Heart Will Go On

C: U Can't Touch This

D: I Will Always Love You

Doğru Cevap: D: I Will Always Love You