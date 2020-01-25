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    • 25.01.2020 23:08
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    • 25.01.2020 23:11

    2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin seferini yapan uçak yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden ötürü indi?

    2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmak zorunda kalmıştır sorusu şu saatlerde merakla araştırılıyor. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya sorulan bu soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmak zorunda kalmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: 2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmak zorunda kalmıştır?

    A: Oops! I Did It Again

    B: My Heart Will Go On

    C: U Can't Touch This

    D: I Will Always Love You

    Doğru Cevap: D: I Will Always Love You

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