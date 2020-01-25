Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Sana dün bir tepeden baktım şeklinde başlayan Yahya Kemal Beyatlı'ya ait şiirin adı nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Sana dün bir tepeden baktım şeklinde başlayan Yahya Kemal Beyatlı'ya ait şiirin adı nedir?

A: Sessiz Gemi

B: Aziz İstanbul

C: Bir Başka Tepeden

D: Kalamış

DOĞRU CEVAP: C: Bir Başka Tepeden