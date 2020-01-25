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    • 25.01.2020 21:41
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    • 25.01.2020 21:51

    Navigasyonun eş anlamlısı! Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?

    Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir sorusu şu saatlerde merakla araştırılıyor. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıya sorulan bu soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

    Navigasyonunun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?

    Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?

    A: Bakgit

    B: Yolbul

    C: Bulgit

    D: Arabul

    Doğru Cevap: B: Yolbul

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