Guinness Dünya Rekorlarına göre Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz ne kadar sürede yüzdü?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Guinness Dünya Rekorlarına göre Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?

A: 20 saat 10 dakika

B: 30 saat 10 dakika

C: 40 saat 10 dakika

D: 50 saat 10 dakika

Doğru Cevap: D: 50 saat 10 dakika