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    • 25.01.2020 21:21
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    • 25.01.2020 21:40

    'li Enginyurt'tan 'e sert tepki!

    Oyuncu 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada yaptığı skandal paylaşıma Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sert tepki gösterdi. Enginyurt, "'Elazığ da deprem olmuş,canlarımız gitmiş,yürekler yanmış,Ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin? Nasıl bir Devlet ve Millet düşmanlığı?" ifadelerini kullandı.

    Oyuncu 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada yaptığı skandal paylaşıma Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sert tepki gösterdi.

    Enginyurt, "'Elazığ da deprem olmuş,canlarımız gitmiş,yürekler yanmış,Ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin? Nasıl bir Devlet ve Millet düşmanlığı?" ifadelerini kullandı.

    İşte Cemal Enginyurt'un Berna Laçin'le ilgili attığı o tweet;
    ''Elazığ da deprem olmuş,canlarımız gitmiş,yürekler yanmış,Ülke yasta, Berna Laçin oynaşta. Bu nasıl bir kin? Nasıl bir Devlet ve Millet düşmanlığı? Deprem 6.5 veya 6.8 ne farkeder? Bernaya göre ekonomik çıkar varmış. Allah art niyetlileri kahru perişan etsin. Ölenlererahmet olsun.''

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