Rise of Empires: Ottoman dizisiyle ilgili detaylar günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Diziyle ilgili tüm her şeyi merak edenler özellikle arama motorlarında Rise of Empires Ottoman oyuncuları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Rise of Empires Ottoman nerede çekiliyor? Rise of Empires Ottoman oyuncuları kimlerdir? İşte diziye dair merak edilenler

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN OYUNCULARI

Rise of Empires: Ottoman oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu (Fatih Sultan Mehmet)

Tuba Büyüküstün (Mara Hatun)

Damla Sönmez (Ana)

Osman Sonant (Loukas Notaras)

Selim Bayraktar

Birkan Sokullu

Ushan Çakır

Tolga Tekin

İlayda Akdoğan

Tommaso Basili

Charles Dance

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN DİZİSİ HAKKINDA

Rise of Empires: Ottoman, 24 Ocak 2020 tarihinde 6 bölümden oluşan ilk sezonun yayınlanacağı, yönetmen koltuğuna Emre Şahin'in oturduğu, senaryosu Celal Şengör ve Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, tarih ve kurgu türündeki Netflix'in Türk orijinal belgesel dizisidir.

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen dizi 24 Ocak 2020'de yani bugün tüm dünya ile aynı anda yayınlandı.

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN KONUSU

Belgesel tarzında olan dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nu, Fatih Sultan Mehmet'i ve İstanbul'un fethini anlatmaktadır.