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    • 24.01.2020 19:02
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    • 24.01.2020 19:02

    Ottoman nerede çekiliyor? kimlerdir? İşte oyuncu kadrosu

    Osmanlı Devleti'nin 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan : Ottoman dizisi izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu nedenle özellikle bu saatlerde Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires Ottoman ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 6 bölümden oluşacak oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, kimlerdir? İşte dizinin oyuncu kadrosu

    Rise of Empires Ottoman nerede çekiliyor?

    : Ottoman dizisiyle ilgili detaylar günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Diziyle ilgili tüm her şeyi merak edenler özellikle arama motorlarında hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? Rise of Empires Ottoman oyuncuları kimlerdir? İşte diziye dair merak edilenler

    RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN OYUNCULARI

    oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor.

    Cem Yiğit Üzümoğlu (Fatih Sultan Mehmet)
    Tuba Büyüküstün (Mara Hatun)
    Damla Sönmez (Ana)
    Osman Sonant (Loukas Notaras)
    Selim Bayraktar
    Birkan Sokullu
    Ushan Çakır
    Tolga Tekin
    İlayda Akdoğan
    Tommaso Basili
    Charles Dance

    RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN DİZİSİ HAKKINDA

    Rise of Empires: Ottoman, 24 Ocak 2020 tarihinde 6 bölümden oluşan ilk sezonun yayınlanacağı, yönetmen koltuğuna Emre Şahin'in oturduğu, senaryosu Celal Şengör ve Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, tarih ve kurgu türündeki Netflix'in Türk orijinal belgesel dizisidir.

    RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen dizi 24 Ocak 2020'de yani bugün tüm dünya ile aynı anda yayınlandı.

    RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN KONUSU

    Belgesel tarzında olan dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nu, Fatih Sultan Mehmet'i ve İstanbul'un fethini anlatmaktadır.

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