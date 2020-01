Netflix'in başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez'in paylaştığı belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman yayınlandı. Şimdi ise diziyi izlemek isteyenler ise nasıl izleyebileceklerini araştırıyorlar. Rise of Empires: Ottoman, Netflix'de yayınlanıyor. İzlemek için Netflix'e üye olmak gerekiyor. Netflix'e bir defaya mahsus olarak 30 gün boyunca ücretsiz ulaşabiliyorsunuz.



RISE OF EMPIRES OTTOMAN OYUNCULARI

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği, Netflix'in yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman'da Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez yer alıyor.

RISE OF EMPIRES OTTOMAN NASIL İZLENİR?

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN KONUSU NEDİR?

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.

Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.

Rise of Empires: Ottoman tüm dünya ile aynı anda 24 Ocak'ta sadece Netflix'te gösterime girecek.

NETFLİX

Netflix Inc., film-dizi yapımcılığı ve dağıtımı alanında iştigal eden Amerika kökenli olan bir kuruluş. Netflix, 1997 yılında Kaliforniya'da Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından kuruldu. İnternet üzerinden gerçek zamanlı veri akışı ve video-on-demand ile posta yoluyla DVD dağıtımı alanlarında uzmanlaşma sağlıyor. Adı, İngilizce internet anlamına gelen "net" ve Amerika'da günlük konuşma dilinde "filmler" anlamına gelen "flicks" kelimesinden oluşturuldu.

İlk iş modeli DVD satışı ve kiralama üzerineydi. Ancak şirketin kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra Hastings, posta yoluyla DVD kiralamaya odaklanmak üzere DVD satışlarını durdurdu. 2007'de Netflix, akışkan medya aracılığıyla internet üzerinden film izleme olanağı sunarak iş alanını genişletti. 2010'da Kanada'ya açıldı ve zaman içinde veri akışı servisi büyümeye devam etti. Ocak 2016 itibarıyla Netflix 190'dan fazla ülkede hizmet vermektedir.

Netflix, 2013'te House of Cards adlı ilk dizisiyle içerik üretmeye de başladı. O günden bu yana film ve televizyon dizisi üretimlerini hızla artırdı. Şirket, 2016'da 126 orijinal dizi ve film yayımladı. Bu rakam, ücretli Amerikan televizyon kanallarının tümünün daha fazladır.

Temmuz 2017 itibarıyla Netflix'in 51,92 milyonu ABD'de olmak üzere dünya çapında 103,95 milyon abonesi bulunmaktadır.

2009 yılında 10 milyon abone sayısına ulaştı.

2011 Nisan ayında ABD'de 23 milyon, dünya genelinde ise 26 milyon abone sayısına ulaştı ve elde ettiği toplam dijital gelir 1,5 milyar dolar olmuştur.