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  • 23.01.2020 09:53
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 09:53

Sabah yazarı 'dan dikkat çeken soru: ''ın ve 16 milyonun başkanı' sırtını kime yasladı?

Sabah gazetesi yazarı , yaptığı skandal hamlelerle gündemden düşmeyen ’li Başkanı ’nu eleştirdi. Tuna, vaadi olan bedava sütü gizli dağıttığını açıklayan Ekrem İmamoğlu’nun sütlerin üzerine kendi portresini bastırmasıyla çeliştiğini söyleyerek, "Gizli derken el gözükmeyecek dedim, kellem değil" diyebilir. Zira, böyle orijinal cevapları var” dedi. ile İmamoğlu arasındaki rant ilişkisine de atıfta bulunan Tuna, "Tarkan'ın ve 16 milyonun başkanı” adeta bir sahte okey gibi” diye yazdı. Orman yangınlarında sessizliğe bürünmesinden üst üste tatil yapmasına kadar birçok skandala değinen Tuna, "Tarkan'ın ve 16 milyonun başkanı" kimlere sırtını dayamış?” diye sordu.

Ekrem İmamoğlu sırtını kime yasladı?
İşte Salih Tuna'nın o yazısının bir kısmı:
"Bedava süt nerde kaldı" sorusuna, "Bir elin verdiğini öbür el asla görmeyecek" şeklinde cevap vermişti.

Yani...
" vaadim olan bedava sütü gizli gizli dağıtıyorum; öyle ki bir elimin dağıttığını diğer elim bile görmüyor, siz nerden göreceksiniz" demeye getirmişti.
Haliyle hepimiz çok etkilenmiş, helal olsun demiştik.
Kimden mi bahsediyorum?
Kimden olacak, "Tarkan'ın ve 16 milyonun başkanı"ndan.
Geçen gün gördük ki "bedava süt" dağıtmaya başlamış; lakin, normalde süt paketlerinde yer alan inek resminin yerine kendi portresini yerleştirmiş.
"Gizli derken el gözükmeyecek dedim, kellem değil" diyebilir.
Zira, böyle orijinal cevapları var.
Mesela, 'u sel götürürken de tatilde yakalanınca, "tatil bana yakışıyor" demişti.
Bir enteresan yanı daha var. Muhalefet belasına aldığı oyların kendisine verildiğini sanıyor.
Kendisinin farkında bile değil. 'ın "Sahte Kabadayı"sı veya bildiğiniz "sahte okey" gibi.

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