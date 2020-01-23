"Bedava süt nerde kaldı" sorusuna, "Bir elin verdiğini öbür el asla görmeyecek" şeklinde cevap vermişti.

Yani...

"Seçim vaadim olan bedava sütü gizli gizli dağıtıyorum; öyle ki bir elimin dağıttığını diğer elim bile görmüyor, siz nerden göreceksiniz" demeye getirmişti.

Haliyle hepimiz çok etkilenmiş, helal olsun demiştik.

Kimden mi bahsediyorum?

Kimden olacak, "Tarkan'ın ve 16 milyonun başkanı"ndan.

Geçen gün gördük ki "bedava süt" dağıtmaya başlamış; lakin, normalde süt paketlerinde yer alan inek resminin yerine kendi portresini yerleştirmiş.

"Gizli derken el gözükmeyecek dedim, kellem değil" diyebilir.

Zira, böyle orijinal cevapları var.

Mesela, İstanbul'u sel götürürken de tatilde yakalanınca, "tatil bana yakışıyor" demişti.

Bir enteresan yanı daha var. Muhalefet belasına aldığı oyların kendisine verildiğini sanıyor.

Kendisinin farkında bile değil. Kemal Sunal'ın "Sahte Kabadayı"sı veya bildiğiniz "sahte okey" gibi.

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