24 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün haftanın final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 24 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Hafta başından beri kıyasıya yarışan gelinler arasında bugün Elif ile Aleyna sıyrılmayı başardılar. Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde haftanın birincisi ve elenen gelin ile kayınvalidesi belli oldu. Gelinler ve kayınvalideler arasında ise çekişme yine eksik olmadı. İşte puan durumu ve detaylar takvim.com.tr'de

24 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden isim 44 puanla Burçin ve kayınvalidesi Özden Hanım oldu.

Günün en düşük puanını alan 7 puanla Burçin

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 9 puanla Aleyna

Günün en yüksek punaını alıp çeyrek altının sahibi 16 puanla Dilara oldu.

Elif ise 14 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU - 24 OCAK 2020

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğe sahip olan Gelinim Mutfakta birincisi açıklandı.

70 puanla Elif birinci oldu.

Aleyna ise 60 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA DA GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Bu haftanın en düşük puanını 54 puanla Aleyna aldı. 58 puan alan Betül ise kendi isteğiyle yarışmadan çekildiğini açıkladı. Böylece Betül yarışmaya veda eden isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA DA GEÇEN HAFTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi, 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 66 puanla Burçin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER YAŞANDI?

Hafta finalinde herkesi şaşırtan ilginç bir durum yaşanıyor. Betül, Aleyna'yı üzerinde 1 tane mum olan pasta ile demoralize etmeye çalışıyor. Burçin ise, Hem Betül'e hem de Aleyna'ya kendisinin yarışmada kalacağını söyleyerek son kozlarını oynuyor. Çiğdem Hanım ve Özden Hanım arasındaki altın rekabeti şiddetini artırıyor. Macide Hanımın "Gitmek istemiyorum ben!" demesi neyi ifade ediyor?