Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.01.2020 16:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2020 16:53

    ABD'li oyuncu 'un terapisindeki tüyler ürpertici görüntüleri sosyal medyayı salladı

    'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Formu'nda, gündem sadece ekonomi değil. İlginç etkinlikler düzenlenen Davos Zirvesi'nde, yer alan isimler arasında Hollywood ünlüleriyle çalışarak adını duyuran alternatif tıp uzmanı da vardı. Ünlü oyuncu ve dansçı ’la birlikte bir enerji terapisi sunumu yapan Amaral, sergilediği performansla sosyal medyanın gündemine oturdu.

    'ta düzenlenen ve dünyanın gözünün çevrildiği Dünya Ekonomik Forumu'nda, liderlerin görüşmelerinin yanı sıra ilginç etkinlikler de düzenlendi. Hollywood ünlüleriyle çalışarak adını duyuran alternatif tıp uzmanı da zirvede yer alan isimler arasındaydı.

    Ünlü oyuncu ve dansçı 'la birlikte bir enerji terapisi sunumu yapan Amaral, sergilediği performansla sosyal medyanın gündemine oturdu. Amaral, belli noktalara dokunarak Hough'un vücudundaki saklı enerjiyi açığa çıkardığını ifade ederken, 31 yaşındaki yıldız ismin istemsizce hareket ettiği görüldü.Görüntülerde Amaral'ın son dokunuşuyla sarsılmaya başlayan Hough, çığlık atarak doğrulduktan sonra masanın üzerine kendini bırakıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriABD'li oyuncu Julianne Hough'un John Amaral terapisindeki tüyler ürpertici görüntüleri sosyal medyayı salladı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri