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    • 24.01.2020 16:42
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    • 24.01.2020 16:42

    24 Ocak 'de kim elendi? Kuaförüm Sensin bu hafta kim kazandı?

    Show TV ekranlarında izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Programı yakından takip eden izleyiciler arama motorlarında 24 Ocak Kuaförüm Sensin'de kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Haftanın final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuaförüm Sensin bu hafta kim kazandı?

    24 Ocak Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

    24 Ocak 'de kim elendi? Ekranların büyük ilgiyle takip edilen programı Kuaförüm Sensin bugün haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. Kuaförüm Sensin'de haftanın final bölümünde birincinin hangi isim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda edeceği merak ediliyor. Bu nedenle Kuaförüm Sensin'de kim elendi sorusunun yanıtı araştırılıyor.

    24 OCAK KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

    Haftanın toplamında 90 puan alan Hasan - Buse Kuaförüm Sensin'de elenen isim oldu.

    KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA KİM KAZANDI?

    Kuaförüm Sensin'de bu hafta 124 puanla haftanın galibi İsmihan ile Abdullah oldu. Ve ikili 10 bin liralık ödülü kazandı.

    KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI

    Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin'de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak.

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