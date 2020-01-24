Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da kendini inşaat ustası, elektrikçi ve asansör tamircisi gibi tanıtarak girdiği çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan "peruklu hırsızın" , sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'deki evinin soyulmasıyla ilgili arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından iki gün önce yakalanan Zelkif Baya'nın (52) Ayvalık ilçesindeki hırsızlığın da zanlısı olduğu belirlendi.

2 YIL ÖNCE AVŞAR'IN EVİNİ SOYMUŞ

Sanatçı Avşar'a ait Sefa Çamlık mahallesinde yazlık evde 9 Temmuz 2018'de gerçekleşen hırsızlıkta 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile Avşar'a ait kimlik kartları, pasaport ve kredi kartlarının çalındığı belirtildi.

PERUK BAKIMI YAPTIRIRKEN YAKALANMIŞTI

Zanlının 15 yıl hapis yattıktan sonra 2016'da cezaevinden tahliye edildiği, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı belirlenmişti. Zanlı, 20 Ocak'ta Atatürk Bulvarı'ndaki bir kuaförde hırsızlık olaylarında kullandığı peruğun bakımını yaptırırken yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.