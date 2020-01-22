Kubilay Aka'nın ihanet mesajları nedir? Miray Daner sözleri şoke etti

Oyuncu Kubilay Aka, Beyza Güneş'e attığı cinsel içerikli mesajların ifşa olmasıyla magazin basının en çok konuştuğu isim oldu. Sevgilisi Miray Daner ile arası açılan Kubilay Aka'nın DM'den yazdığı Beyza Güneş'in yıldızı parladı. DM'den gün boyu cinsel içerikli mesajları attığı genç kız ile gece 1'de buluşan ve onu evine götüren Kubilay Aka sevgilisi Miray Daner hakkında şok ifadeler kullanmıştı. Beyza Güneş'in evde kadın eşyaları görmesi üzerine sık sık Miray Daner ile olan ilişkisini sormasıyla Kubilay Aka bombaları böyle patlatmıştı..

Ciddi bir şey yaşamıyoruz: "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı vermiş. Ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söylemişti

Arada gelip kalıyor, gereksiz yani: Kubilay Aka'nın Miray Daner ile söyledikleri ise bu kadar değil..

Aka, Miray Daner için; Sevgilim arada gelip kalıyor gidiyor, gereksiz yani" sözleri ise olay olmuştu. Birkaç kez buluştuktan sonra kadından hoşlanmayan Kubilay Aka, bir daha görüşmeme kararı almış, ardından da "mesajları ifşa ederim" tehdidiyle karşılaşmıştı.

Tüm bu yaşanan olaydan sonra Miray Daner sevgilisi Kubilay Aka'yı instagram hesabından engelledi ve sessizliğe büründü. Savcılığa giden Kubilay Aka ise Beyza Güneş'ten özel hayatın ihlali gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Magazin basınını günlerdir mesgul eden bu olay mesajları ifşa eden Beyza Güneş'e yaradı. Kısa sürede takipçi sayısını katlayan Beyza Güneş 13 bin kişi tarafından takip edilmeye başladı.

İzmirli olan 25 yaşındaki Beyza Güneş İstanbul Üniversite'nde öğrenci.

Tanımadığı bir adamla gecenin yarısı buluşan, arabasına binip onun evine giden ve cinsel ilişki yaşayan Beyza Güneş'e tepkiler yağınca paylaşımlarını yorumlarını kapattı.

Ayrıca Beyza Güneş'in 21 Haziran 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başlanan Tankurt Manas'ın Paramparça isimli klibinde rol aldığı ortaya çıktı.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

12 Nisan 1995 yılında İstanbul'da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. Muğla'da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandırmaktadır. Kubilay Aka, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcudur.