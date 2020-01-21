Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.01.2020 18:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2020 18:55

    'in babası kimdir? Ne zaman, nasıl öldü?

    Müslüm filmi bu akşam TV 8 ekranlarına gelecek. Bu bağlamda filmi izlemekte olanlar 'in babası kimdir? Müslüm Gürses'in babası nasıl, ne zaman öldü? Sorularını merak ediyorlar. Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filmini izleyenlerde Müslüm Gürses'in hayatını araştırıyor. 2 kardeşi olan Müslüm Gürses'ın kız kardeşi babası tarafından 2 yaşında öldürülür erken kardeşi Ahmet ise askerken firar eder ve askerler tarafından çatışmada öldürülür. Müslüm Gürses'e annesine ve kardeşlerine eziyet eden babası Mehmet Akbaş, Müslüm Gürses ses yarışmasına katılmasın diye saçlarını keser. Mehmet Akbaş aynı zamanda Müslüm Gürses'in annesini ve 2 yaşındaki kız kardeşi Ezo'yu kardeşi Ahmet'in önünde acımasızca öldüren kişidir.

    Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir?

    Müslüm filmi bu akşam ekranlara geliyor. Milyonlar tarafından büyük bir beğeni ile izlenen film otoritelerden tam puan almıştı. Filmi izleyenler Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir? Müslüm Gürses'in babası kimdir? Gibi soruların cevaplarını oldukça merak ediyorlar.
    Yaklaşık 40 yıl önce erkek kardeşi öldürülen Müslüm Gürses, Urfa'da yaşadığı köyü terk edip ailesine küstü. Ardından Gürses'in babası Mehmet Akbaş, eşiyle Adana'ya göç etti ve bir süre sonra da eşini öldürüp cezaevine düştü. Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriMüslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir? Ne zaman, nasıl öldü?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri