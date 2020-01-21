Müslüm filmi bu akşam ekranlara geliyor. Milyonlar tarafından büyük bir beğeni ile izlenen film otoritelerden tam puan almıştı. Filmi izleyenler Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir? Müslüm Gürses'in babası kimdir? Gibi soruların cevaplarını oldukça merak ediyorlar.

Yaklaşık 40 yıl önce erkek kardeşi öldürülen Müslüm Gürses, Urfa'da yaşadığı köyü terk edip ailesine küstü. Ardından Gürses'in babası Mehmet Akbaş, eşiyle Adana'ya göç etti ve bir süre sonra da eşini öldürüp cezaevine düştü. Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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