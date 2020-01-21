Müslüm filmi bu akşam TV 8 ekranlarına gelecek. Bu bağlamda filmi izlemekte olanlar Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir? Müslüm Gürses'in babası nasıl, ne zaman öldü? Sorularını merak ediyorlar. Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filmini izleyenlerde Müslüm Gürses'in hayatını araştırıyor. 2 kardeşi olan Müslüm Gürses'ın kız kardeşi Zeyno Akbaş babası tarafından 2 yaşında öldürülür erken kardeşi Ahmet ise askerken firar eder ve askerler tarafından çatışmada öldürülür. Müslüm Gürses'e annesine ve kardeşlerine eziyet eden babası Mehmet Akbaş, Müslüm Gürses ses yarışmasına katılmasın diye saçlarını keser. Mehmet Akbaş aynı zamanda Müslüm Gürses'in annesini ve 2 yaşındaki kız kardeşi Ezo'yu kardeşi Ahmet'in önünde acımasızca öldüren kişidir.
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