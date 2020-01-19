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    • 19.01.2020 08:49
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    • 19.01.2020 08:58

    dev elması satın aldı

    Fransız lüks moda markası , geçen yıl nisan ayında bulunan dünyanın en büyük ikinci ham elmasını satın aldı. Louis Vuitton'un CEO'su değerli taş için ödenen ücreti açıklamadı.

    Louis Vuitton dev elması satın aldı

    Lucara maden şirketi geçen Nisan ayında Botswana'daki Karowe madeninde 1.758 karatlık elmas parçası bulmuş, bu elmas son yüzyılda bulunan en büyük elmas parçası olarak kayıtlara geçmişti.

    'ta yer alan habere göre devasa elmas parçasını satın aldı. Louis Vuitton geçen aylarda lüks bir markanın satın alınması için dünyadaki en büyük bedeli (14.7 milyar euro) ödemişti.

    Louis Vuitton'un CEO'su değerli taş için ödenen ücreti açıklamadı.

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