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- 19.01.2020 08:49
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- 19.01.2020 08:58
Louis Vuitton dev elması satın aldı
Fransız lüks moda markası Louis Vuitton, geçen yıl nisan ayında bulunan dünyanın en büyük ikinci ham elmasını satın aldı. Louis Vuitton'un CEO'su Michael Burke değerli taş için ödenen ücreti açıklamadı.
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