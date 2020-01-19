Louis Vuitton dev elması satın aldı

Lucara maden şirketi geçen Nisan ayında Botswana'daki Karowe madeninde 1.758 karatlık elmas parçası bulmuş, bu elmas son yüzyılda bulunan en büyük elmas parçası olarak kayıtlara geçmişti.

New York Times'ta yer alan habere göre Louis Vuitton devasa elmas parçasını satın aldı. Louis Vuitton geçen aylarda lüks bir markanın satın alınması için dünyadaki en büyük bedeli (14.7 milyar euro) ödemişti.

Louis Vuitton'un CEO'su Michael Burke değerli taş için ödenen ücreti açıklamadı.