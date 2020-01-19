GaleriMagazin

Mehmet Ali Erbil'den şok hamle: 14 yıl sonra yeniden Hababam’da! İşte Erbil'in yeni filminden ilk kareler

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden yoğun bakıma kaldırılarak hayranlarını korkutmuş ancak 10. günün sonunda hastaneden çıkarak hayranlarını sevindirmişti. Uzun zamandır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları adlı filmde konuk oyuncu olarak rol aldı. En son 2006 yılında Hababam Sınıfı Üç Buçuk'ta Deli Bedri karakterini canlandıran Erbil'in yeni filmden ilk kareleri ortaya çıktı.

19.01.2020 10:15 - Son Güncelleme: 19.01.2020 10:15
Mehmet Ali Erbil'den şok hamle: 14 yıl sonra yeniden Hababam’da! İşte Erbil'in yeni filminden ilk kareler

KONUK OYUNCU OLDU

Uzun zamandır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları adlı filmde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Mehmet Ali Erbil'den şok hamle: 14 yıl sonra yeniden Hababam’da! İşte Erbil'in yeni filminden ilk kareler

14 YIL SONRA YENİDEN HABABAM'DA

En son 2006 yılında Hababam Sınıfı Üç Buçuk'ta Deli Bedri karakterini canlandıran Erbil'in yeni filmden ilk kareleri ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil'den şok hamle: 14 yıl sonra yeniden Hababam’da! İşte Erbil'in yeni filminden ilk kareler

OYUNCULAR

Filmde Öykü Çelik, Yusuf Çim, Chloe Loughnan gibi isimler de oynuyor.

Mehmet Ali Erbil'den şok hamle: 14 yıl sonra yeniden Hababam’da! İşte Erbil'in yeni filminden ilk kareler
Mehmet Ali Erbil'den şok hamle: 14 yıl sonra yeniden Hababam’da! İşte Erbil'in yeni filminden ilk kareler
Mehmet Ali Erbil'den şok hamle: 14 yıl sonra yeniden Hababam’da! İşte Erbil'in yeni filminden ilk kareler
Mehmet Ali Erbil'den şok hamle: 14 yıl sonra yeniden Hababam’da! İşte Erbil'in yeni filminden ilk kareler
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin başrolü Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı
Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin başrolü Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı