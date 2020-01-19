Mehmet Ali Erbil'den şok hamle: 14 yıl sonra yeniden Hababam’da! İşte Erbil'in yeni filminden ilk kareler

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden yoğun bakıma kaldırılarak hayranlarını korkutmuş ancak 10. günün sonunda hastaneden çıkarak hayranlarını sevindirmişti. Uzun zamandır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları adlı filmde konuk oyuncu olarak rol aldı. En son 2006 yılında Hababam Sınıfı Üç Buçuk'ta Deli Bedri karakterini canlandıran Erbil'in yeni filmden ilk kareleri ortaya çıktı.

19.01.2020 10:15 - Son Güncelleme: 19.01.2020 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





