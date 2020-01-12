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  • 12.01.2020 14:03
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 14:11

Son dakika: Ünlü türkücü annesi vefat etti!

'ın 88 yaşındaki annesi , bir süredir İzmir'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatıyordu. Suriye Zelal Yıldızhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İzzet Yıldızhan acı haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. İşte detaylar...

'ın günlerdir yoğun bakımda olan annesi , 88 yaşında hayatını kaybetti. Zelal Yıldızhan'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Camii'nden uğurlanacak.

Şarkıcı, sosyal medyadan paylaştığı notuna, "Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka mezarlığı camiinden kaldırılacaktır" dedi.

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