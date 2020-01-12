İzzet Yıldızhan'ın günlerdir yoğun bakımda olan annesi Suriye Zelal Yıldızhan, 88 yaşında hayatını kaybetti. Zelal Yıldızhan'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Camii'nden uğurlanacak.
Şarkıcı, sosyal medyadan paylaştığı notuna, "Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka mezarlığı camiinden kaldırılacaktır" dedi.
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