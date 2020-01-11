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  • 11.01.2020 12:05
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 12:23

Son dakika haberi... yoğun bakıma kaldırıldı!

Evde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan yeniden hastanelik oldu.

Mehmet Ali Erbil'den korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü şovmen fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

MEHMET ALİ ERBİL YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. İki beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez konuşmuştu.

DOSTLARINA İÇİNİ DÖKTÜ

İki beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez konuşmuştu. Bu süreçte Erbil'i hiç yalnız bırakmayan yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve şarkıcı Ercan Avşar ile akşam yemeğinde buluşan Erbil, yakın dostlarına dede olmasından sağlık sorunlarına kadar birçok konuda açıklamalar yaparak içini dökmüştü.

AYDA 150 BİN TL ÖDEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığı ve hastaneye ayda 150 bin TL ödediği iddia edilmişti.

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